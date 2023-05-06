Кристиан Хорнер о попытках «Феррари» переманить инженеров «Ред Булл»: «Мы никого в заложниках не держим»

Руководитель «Ред Булл» прокомментировал информацию о попытках «Феррари» переманить нескольких специалистов высшего звена из австрийской команды.

В итальянской прессе сообщалось об интересе к техническому директору Пьеру Ваше и главе аэродинамического отдела Энрико Бальбо.

Предполагалось, что в «Ред Булл» могут согласиться отпустить Бальбо, если в «Феррари», в свою очередь, раньше времени освободят от обязательств Лорана Мекьеса, который в будущем должен стать руководителем « ».

Однако затем стало известно, что оба специалиста отказались от перехода в «Феррари».

«Как и всегда, в прессе очень много предположений и слухов. Будем ли мы проводить обмен заложников на Лорана Мекьеса? Ну, мы никого в заложниках не держим.

Что касается возможного перехода некоторых сотрудников в «Феррари», то, если говорить о персонале высшего и среднего звена, сейчас ничего такого не планируется.

Конкретные люди, упомянутые в возможных связях с «Феррари», сам приходили увидеться со мной на прошлой неделе и сами говорили, что в этих слухах нет ничего достоверного.

Но это « », рано или поздно какие-то переходы неизбежно случаются. Но никто из руководящего состава «Ред Булл» не планирует уходить в «Феррари», – рассказал Хорнер.

«Феррари» не смогла переманить из «Ред Булл» главу аэродинамического отдела (GdS)