Трассу Гран-при Майами затопило из-за ливней за 3 недели до этапа «Ф-1»

Теги Себастьян Феттель Формула-1 Гран-при Майами Авто

Автодром в Майами, как и весь город, оказался под водой.

Как сообщает местное издание Local 10, проливные дожди продолжаются в Южной Флориде третий день, из-за чего многие дороги оказались непригодными для передвижения.

В соцсетях поделились фото, на котором видно, что трасса покрыта водой по колено.

Гран-при Майами начнется через три недели, этап пройдет с 5 по 7 мая.

Год назад Себастьян Феттель посвятил шлем для уик-энда во Флориде «первому подводному Гран-при» – Майами грозит затопление в ближайшие десятилетия при сохранении нынешних темпов изменения климата.

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Фото: reddit.com

7 комментариев

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orangevirus
Ну и славно, а то все смеялись над нарисованной водой в лагуне.
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sir_shir
Фет как в ВОДУ глядел )))
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Ева без Адама
Надеюсь, за 3 недели высохнет?)
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tick_tick_BOOM
А пчеловод Феттель предупреждал.
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Алексей Гусев
там Майкл Фелпс еще не подписал контракт с Хаасом?
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cheriarin
Нормально, на болидах покрышки большие, не потонут. Правда придется на дождевых грести, на сликах зацепа с водой не будет почти :) С тормозами правда беда будет и повороты резать придётся )))
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M93
Во время гонки на трассе возможно появление аллигаторов.
+8
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