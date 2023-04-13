Трассу Гран-при Майами затопило из-за ливней за 3 недели до этапа «Ф-1»

Автодром в Майами, как и весь город, оказался под водой.

Как сообщает местное издание Local 10, проливные дожди продолжаются в Южной Флориде третий день, из-за чего многие дороги оказались непригодными для передвижения.

В соцсетях поделились фото, на котором видно, что трасса покрыта водой по колено.

начнется через три недели, этап пройдет с 5 по 7 мая.

Год назад Себастьян Феттель посвятил шлем для уик-энда во Флориде «первому подводному Гран-при» – Майами грозит затопление в ближайшие десятилетия при сохранении нынешних темпов изменения климата.

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Фото: reddit.com