Жак Вильнев: «Бермэн очень агрессивный гонщик, но при этом всегда держит ситуацию под контролем. Далеко не каждый так умеет»

Вильнев похвалил Бермэна после гонки в Мехико.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев рассказал о том, что ему понравилось выступление Оливера Бермэна на Гран-при Мехико, и что британца отличает умение совмещать агрессивные и расчетливые действия.

«Всегда приятно видеть, как гонщик после неудачного отрезка возвращается, становясь только сильнее – анализируя свои слабые места, изучает данные, работает с командой.

Видя прогресс гонщика ты понимаешь, что его перспективы выглядят многообещающе. Бермэн впечатляюще провел последний уик-энд. Он был быстр и давление на него вообще никак не влияло.

Бермэн очень агрессивный гонщик, но при этом всегда держит ситуацию под контролем. Он потрясающе умеет читать гонку, великолепно рассчитывает расстояния и ситуацию на трассе. Далеко не все гонщики этим отличаются.

Такие умения отличают далеко не всех топ-гонщиков. Порой смотришь на маневры некоторых пилотов и у тебя возникает вопрос, о чем он думал? Что он вообще делал? Или почему он не понимал, что вокруг него на трассе вообще-то находятся и другие машины.

У Бермэна же это понимание есть. И это здорово и говорит о его хороших перспективах в будущем. Бермэн кажется гонщиком, который лучше проявляется себя под давлением, выступая за большие команды, в высшей лиге», – рассказал Вильнев.

