Менеджер Ферстаппена: «Сейчас Макс доволен своей позицией в «Ред Булл», но ему нужны наилучшие условия, чтобы продолжать побеждать»

Менеджер Ферстаппена высказался о будущем Макса в «Ред Булл».

Раймон Вермюлен, менеджер Ферстаппена, рассказал о том, что Макс на данный момент всем доволен в «Ред Булл», но может сменить команду, если болид окажется недостаточно конкурентоспособным.

«Макс всегда очень уважительно относится к людям. «Ред Булл» поддерживал Макса с первого дня, очень хорошо тренировал его, помог пробиться в «Формулу-1».

Мы лояльны в отношении «Ред Булл», но я сказал руководству, что раз уж в их распоряжении есть лучший гонщик пелотона, мы хотим получать лучшее оборудование и поддержку.

Из того что я вижу можно сказать, что в «Ред Булл» все правильно делают, развивая программу развития собственного двигателя.

Тем не менее, в «Ф-1» мы живем в мире с очень высоким уровнем конкуренции. На данный момент мы довольны своей позицией, но Максу нужны наилучшие условия и возможности, чтобы продолжать побеждать», – рассказал Вермюлен.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?