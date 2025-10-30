  • Спортс
  • Льюис Хэмилтон: «Ники Лауда был настоящим бойцов, он оставался им до самого последнего вздоха»
Льюис Хэмилтон: «Ники Лауда был настоящим бойцов, он оставался им до самого последнего вздоха»

Хэмилтон поделился воспоминаниями об общении с Лаудой.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о том, что поначалу его отношения с Ники Лаудой складывались не лучшим образом. Но все изменилось после того, как австриец стал одним из тех, кто уговорил Льюиса перейти в «Мерседес».

Лауда работал в «Мерседесе» консультантом вплоть до своей смерти в мае 2019 года.

«Когда я только пришел в «Ф-1», Ники уже был частью этого мира, который не мог принять то, что я отличаюсь от других. И я слышал о нем не очень хорошие вещи, хотя сам я всегда восхищался им как трехкратным чемпионом «Формулы-1». Он – одна из истинных икон нашего спорта.

Ну а потом он сам позвонил мне и рассказал, почему мне стоит присоединиться к «Мерседесу». И затем, когда мы наконец-то встретились, у нас состоялся очень хороший и продуктивный разговор.

Он сказал мне: «Ты совсем как я. Ты гонщик до мозга костей». Только после той встречи все эти барьеры предрассудков рухнули, и стереотипное мышление, которое, возможно, было у Ники, ушло. После этого мы много общались, очень часто вместе летали на Гран-при.

Думаю, благодаря общению друг с другом мы оба узнали много нового, стали лучше. Он рассказывал потрясающие истории, мы часто вместе смеялись над всем этим. И он был настоящим бойцом, оставаясь им до последнего вздоха. То, как он боролся до самого конца, было для меня чем-то невероятным. Мы отправляли друг другу видеосообщения, и он и правда боролся до самого конца, говоря, что еще вернется», – рассказал Хэмилтон.

Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт «Феррари»
