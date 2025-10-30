Жак Вильнев: «Не знаю, как в «Ред Булл» могут заявлять, что Цунода провел хороший гоночный уик-энд в Мехико»

Вильнев не понимает похвалы Цуноды со стороны «Ред Булл».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев удивился из-за высказываний руководителя «Ред Булл» Лорана Мекьеса, который назвал хорошим выступление Юки Цуноды на Гран-при Мехико.

По мнению Вильнева, Цунода по-прежнему не соответствует уровню «Ред Булл » и ему кажется странным называть хорошим выступление, которое не принесло команде очков.

«Я не знаю, как в команде могут заявлять, что Цунода хорошо провел гоночный уик-энд. Да, возможно, в Мехико он выступил лучше, чем в других гонках, но разве это был хороший уик-энд?

Цунода по-прежнему очень сильно уступает своему напарнику. Он не демонстрирует соответствующего темпа, не приносит команде много очков, не помогает Максу в борьбе за победу в чемпионате.

При этом Цунода уже опытный гонщик. Мы уже видели его лучшую форму и предельные возможности, сейчас он уже на спаде. Так что [судя по высказываниям руководства «Ред Булл»] они, видимо, стараются его защищать. Это понятно. Но нельзя называть такие выступления хорошими. Да, возможно, это был не самый плохой уик-энд Цуноды, но он и не был хорошим», – рассказал Вильнев.

