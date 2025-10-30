  • Спортс
  • Джо Сейвард: «Философия «Макларена» кажется странной тем, для кого важна победа любой ценой, но чистота заслуживает уважения»
19

Джо Сейвард: «Философия «Макларена» кажется странной тем, для кого важна победа любой ценой, но чистота заслуживает уважения»

Сейвард похвалил «Макларен» за честную борьбу между напарниками.

Журналист Джо Сейвард предложил взглянуть на противостояние Ландо Норриса и Оскара Пиастри в «Макларене» с общечеловеческой точки зрения.

«В последние примерно 40 лет в «Ф-1» распространилась теория, что победа – единственное, что имеет значение, и погоня за ней оправдывает любые уловки. Это глубоко порочный подход.

Многие люди готовы применить нечестные методы ради успеха, но реальность заключается в том, что они не только обманывают себя, но и крадут успех у более принципиальных соперников. Несмотря на впечатляющую способность человека к самообману, в глубине души мы все понимаем, действовали ли честно.

Некоторые считают, что жульничество – это только то, за что тебя поймали, однако любые достижения, полученные нечестным путем, приносят куда меньше удовлетворения. Обманщики могут преуспеть в финансовом плане, но все они знают, что именно сделали.

Настоящее удовлетворение приносит честная игра, а не синтетический успех.

Вот почему стратегия современного «Макларена» отражает простой факт: победитель, которому помог напарник, знает, что он выиграл титул не сам. «Макларен» дает пилотам сражаться.

Тем, для кого важна победа любой ценой, это может показаться странным, но в этой философии есть своя чистота, и она заслуживает уважения», – написал инсайдер.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: блог Джо Сейварда
