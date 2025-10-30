  • Спортс
  • Лукас ди Грасси об иске Массы: «Я симпатизирую Фелипе. Он заслуживал титул. Но это спорт – тут всякое может случиться»
0

Лукас ди Грасси об иске Массы: «Я симпатизирую Фелипе. Он заслуживал титул. Но это спорт – тут всякое может случиться»

Ди Грассе высказался об иске Массы.

Бывший пилот «Формулы-1» Лукас ди Грасси поделился своим виденьем ситуации об иске, который подал в суд Фелипе Масса.

Бывший пилот «Феррари» требует от ФИА, ФОМ и экс-руководителя «Формулы-1» Берни Экклстоуна 64 миллиона фунтов (82 миллиона долларов) в качестве возмещения ущерба за упущенный титул 2008 года.

Бразилец настаивает, что результаты скандального Гран-при Сингапура следовало отменить – тогда чемпионом стал бы он, а не Льюис Хэмилтон, выступавший за «Макларен». Пилот «Рено» Нельсон Пике-младший намеренно разбил болид на трассе «Марина-Бэй», что в 2009-м привело к скандалу, известному как «Крэшгейт».

«Ну, я не могу говорить за всю Бразилию. И я не проводил никаких исследований на предмет изучения общественного мнения. И могу говорить только за себя. Я симпатизирую Фелипе, он мой хороший друг. И чемпионат 2008 года он провел потрясающе. Заслуживал ли он титул чемпиона? Да.

Но это спорт, тут всякое может случиться. Если начинать анализировать все факты и возможности за последние 40 лет, то можно представить себе очень многое.

Мне бы хотелось, чтобы Масса выиграл тот чемпионат. И морально именно он и был чемпионом. Изменится ли что-то, если он выиграет этот суд? Ну, полагаю, финансово Фелипе окажется в выигрыше. Но в остальном мне бы не хотелось, чтобы был создан прецедент и каждое в той или иной степени спорное чемпионство можно было бы оспорить в суде. С одной стороны, я хочу, чтобы Масса получил то, чего заслуживает. С другой, не хотелось бы создавать такой прецедент», – рассказал ди Грасси.

Начались слушания по делу Массы. Вице-чемпион «Ф-1» 2008 года требует 82 млн долларов за упущенный из-за «Крэшгейта» титул

Юристы стороны защиты назвали иск Массы несостоятельным и попыткой ввести суд в заблуждение

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365.com
