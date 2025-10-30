Лоренс Стролл: «Не сдамся, пока «Астон Мартин» не станет чемпионом»

Босс «Астон Мартин» поставил перед командой высочайшие цели.

Владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл рассказал, чего ждет от предстоящих сезонов.

«Ф-1» мотивирует меня больше [любого другого бизнеса], воодушевляет больше, разочаровывает сильнее – в этом деле приходится пережить много падений перед взлетом. Важно сохранять терпение, хотя это слово, с которым у меня проблемы. Но требуется время. Фраза «Рим не в один день строился» очень подходит команде «Формулы-1».

Когда я купил коллектив где-то шесть лет назад, то сказал, что впереди десятилетний путь к чемпионству. Теперь мы видим предпосылки – нет другой такой базы, такой аэротрубы, такого симулятора.

Я не сдамся, пока миссия не будет выполнена. В этом случае миссия – чемпионство», – сообщил бизнесмен.

