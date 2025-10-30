Эдриан Ньюи: «Велика вероятность, что топ-команды этого сезона останутся в лидерах и в следующем году»

Ньюи поделился ожиданиями от смены регламента в «Ф-1».

Управляющий технический партнер «Астон Мартин » Эдриан Ньюи предположил, что ведущие команды «Формулы-1» не потеряют своих позиций в следующем году, когда в чемпионате вступит в силу новый технический регламент.

«Велика вероятность, что топ-команды этого сезона останутся в лидерах и в следующем году. При этом иногда [при смене технического регламента] могут происходить и некоторые смещения.

В последний раз это случилось в 2009 году, когда «Феррари » и «Макларен» потерпели неудачу, а вперед вырвались «Браун » и «Ред Булл ».

По правде говоря, я понятия не имею, чего ждать от следующего сезона. Потому что при полной перезагрузке вы не можете знать, именно у вас пойдут дела – хорошо, плохо, или же ваше положение не изменится», – рассказал Ньюи.

