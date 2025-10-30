Отмар Сафнауэр: «Победителем чемпионата станет тот, кто совершит меньше ошибок»

Сафнауэр оценил шансы пилотов на победу в чемпионате.

Бывший руководитель команд «Формулы-1» Отмар Сафнауэр поделился мнением о перспективах Ландо Норриса , Оскара Пиастри и Макса Ферстаппена в борьбе за титул.

«Все еще может измениться. Я бы сказал, что победителем станет тот, кто совершит меньше ошибок – потому что сейчас даже один сход может кардинально все изменить – будь то поломка болида или авария.

Что касается уровня конкурентоспособности, то Норрис и Пиастри примерно равны – их и в чемпионате разделяет всего одно очко, хотя мы уже в конце сезона.

О шансах Макса на титул многое скажет гонка в Бразилии. Поскольку Макс там очень хорош. Могу представить себе его победу в Бразилии . И если это случится, отрыв в чемпионате станет еще меньше. В любом случае, четыре последних Гран-при должны получиться крайне интересными», – рассказал Сафнауэр.

