Жак Вильнев о выборе пилота в «Ред Булл»: «Команде нужно гонщик с положительным опытом»

Вильнев высказался о выборе состава пилотов «Ред Булл».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев считает, что команде «Ред Булл » при поиске напарника для Макса Ферстаппена не обязательно делать выбор в пользу опытного пилота.

При этом считается, что повышение в «Ред Булл» в следующем году получит Изак Аджар , хотя официального подтверждения пока не поступало.

«В подобной ситуации мы всегда говорим, что команде нужен опыт – и я согласен, что это так, но команде нужен гонщик с положительным опытом.

Ты можешь хоть 20 лет выступать в гонках – вопрос в том, насколько успешным был твой опыт. Если гонщик был недостаточно хорош, он не поможет команде лучше понять новый регламент. Он не поможет вам в развитии болида, в тестах машины. Так зачем вам сажать за руль своей машины пилота, который будет недостаточно хорош?

В этом случае лучше посадить за руль новичка или менее опытного пилота. Взять того, у кого будет шанс привнести в команду что-то новое – энергию, другой взгляд на вещи», – рассказал Вильнев.

