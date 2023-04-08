Жан Тодт: «Хорнер и Вольфф звонили мне во время Гран-при Абу-Даби-2021»

Жан Тодт рассказал о звонках от боссов команд во время Гран-при Абу-Даби-2021

Скандальную гонку выиграл из « », опередивший пилота « » . Тодт в тот момент являлся президентом ФИА и получал звонки от и Тото Вольффа, руководителей конкурирующих коллективов.

«Поступил бы я сейчас иначе? Я ничего не делал, это не работа президента ФИА. Судьи должны быть независимы. Вы когда-нибудь слышали, чтобы [президент ФИФА] Инфантино говорил: «Здесь был пенальти, а здесь нет»?

В документалке (Jean Todt, la méthode – «Жан Тодт, метод») показано, как я смотрел ту гонку в загородном доме со своей командой. Они звонили мне, Хорнер и Вольфф, и я ответил: «Я не могу вмешиваться, за это отвечают стюарды и гоночный директор», – сообщил Тодт.

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