Жан Тодт: «Хорнер и Вольфф звонили мне во время Гран-при Абу-Даби-2021»

Теги ФИА Жан Тодт Льюис Хэмилтон Кристиан Хорнер Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес регламент Тото Вольфф Макс Ферстаппен Авто

Жан Тодт рассказал о звонках от боссов команд во время Гран-при Абу-Даби-2021

Скандальную гонку выиграл Макс Ферстаппен из «Ред Булл», опередивший пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Тодт в тот момент являлся президентом ФИА и получал звонки от Кристиана Хорнера и Тото Вольффа, руководителей конкурирующих коллективов.

«Поступил бы я сейчас иначе? Я ничего не делал, это не работа президента ФИА. Судьи должны быть независимы. Вы когда-нибудь слышали, чтобы [президент ФИФА] Инфантино говорил: «Здесь был пенальти, а здесь нет»?

В документалке (Jean Todt, la méthode – «Жан Тодт, метод») показано, как я смотрел ту гонку в загородном доме со своей командой. Они звонили мне, Хорнер и Вольфф, и я ответил: «Я не могу вмешиваться, за это отвечают стюарды и гоночный директор», – сообщил Тодт.

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1 комментарий

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Рнпрл Аари
NO Jean, NO, NO, Jean! That was so not right!
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