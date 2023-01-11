Президент ФИА бен Сулайем: «Маси не захотел оставаться гоночным директором «Ф-1» после ошибки на Гран-при Абу-Даби-2021»

Президент ФИА сообщил, что Майкл Маси покинул должность самостоятельно после скандала на Гран-при Абу-Даби-2021.

Маси занимал пост гоночного директора «Формулы-1». Австралиец ушел из ФИА после того, как ошибся в заключительной гонке сезона. Тогда свой первый титул завоевал пилот « » , а представитель « » занял второе место в гонке и чемпионате.

«Это был его выбор. Случаются человеческие ошибки, и он не захотел оставаться.

Когда он стал получать угрозы в социальных сетях, я с ним поговорил и сказал, что это несправедливо, что ФИА его поддержит. Мне тоже угрожали, чтобы я изменил результат [ -Даби-2021]. Надо сохранять твердость, чтобы социальные сети не ставили под угрозу будущее нашего спорта», – заявил Мохаммед бен Сулайем.

В прошлом году обязанности гоночного директора попеременно брали на себя Нильс Виттих и Эдуарду Фрейташ. Бен Сулайем заявил, что в 2023-м произойдут изменения:

«Процесс идет. Есть команда, которая готовит стюардов и гоночных директоров. Нельзя иметь лишь одного [гоночного директора], должен быть второй вариант».

На заключительных этапах сезона-2022 гоночным директором был Виттих – ФИА на несколько гонок отказалась от ротации специалистов.

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