Президент ФИА бен Сулайем: «Маси не захотел оставаться гоночным директором «Ф-1» после ошибки на Гран-при Абу-Даби-2021»

Теги ФИА Льюис Хэмилтон Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Майкл Маси Мохаммед бен Сулайем Нильс Виттих Эдуарду Фрейташ Авто

Президент ФИА сообщил, что Майкл Маси покинул должность самостоятельно после скандала на Гран-при Абу-Даби-2021.

Маси занимал пост гоночного директора «Формулы-1». Австралиец ушел из ФИА после того, как ошибся в заключительной гонке сезона. Тогда свой первый титул завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, а представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон занял второе место в гонке и чемпионате.

«Это был его выбор. Случаются человеческие ошибки, и он не захотел оставаться.

Когда он стал получать угрозы в социальных сетях, я с ним поговорил и сказал, что это несправедливо, что ФИА его поддержит. Мне тоже угрожали, чтобы я изменил результат [Гран-при Абу-Даби-2021]. Надо сохранять твердость, чтобы социальные сети не ставили под угрозу будущее нашего спорта», – заявил Мохаммед бен Сулайем.

В прошлом году обязанности гоночного директора попеременно брали на себя Нильс Виттих и Эдуарду Фрейташ. Бен Сулайем заявил, что в 2023-м произойдут изменения:

«Процесс идет. Есть команда, которая готовит стюардов и гоночных директоров. Нельзя иметь лишь одного [гоночного директора], должен быть второй вариант».

На заключительных этапах сезона-2022 гоночным директором был Виттих – ФИА на несколько гонок отказалась от ротации специалистов.

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4 комментария

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Ihor Soldatkin
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На протяжении всего пред года некоторые юзеры тут (привет, Lordik) продолжали упорно настаивать что никакой ошибки и в помине не было, все было согласно правилам.
А тут на со слов Бен Сулайема выходит что даже сам Маси осознал, что допустил ошибку, потому и ушёл.
Как бы когнитивный диссонанс не начался у некоторых
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Розарио Агро
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Ответ Meirim
#ВернитеМаси
Будет забавно вас почитать, если подобная ошибка станет титулом Льюиса.
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MUbot
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А тут "товарисчи" со мной вступали в дискуссии по по поводу правильности решения Маси в прошлом году.... бравировали знанием гугловского перевода с английского🤦‍♂️.... ну вот ...признали потихоньку что тапок не двухкратный а как бы полторакратный....
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Meirim
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#ВернитеМаси
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