Сергей Карякин: «Хотелось бы вновь принять участие в «Дакаре». Но подписывать кабальные документы ФИА не буду»

Теги ралли Дакар Сергей Карякин Авто

Российский гонщик Сергей Карякин рассказал, что в будущем хотел бы вернуться на «Дакар».

При этом Карякин вновь подтвердил, что не собирается подписывать бумагу, составленную ФИА для всех российских и белорусских спортсменов.

«Мне бы очень хотелось вновь принять участие в «Дакаре». Но что есть, то есть. Я уже неоднократно говорил, что я не буду подписывать те кабальные документы, которые дают организаторы. Уверен, что они будут использовать их против нас. Мы родились в этой стране и нужно с ней оставаться», – рассказал Карякин.

Все краски нового «Дакара»: размытая до трясины пустыня, тонны песка и грязи, острые скалы, битвы со стихией и катарсис победителей

2 комментария

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maks44
Тогда в шахматы играй.
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Вадим flanec
Сергей Карякин 👏
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-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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