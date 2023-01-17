Сергей Карякин: «Хотелось бы вновь принять участие в «Дакаре». Но подписывать кабальные документы ФИА не буду»

Российский гонщик рассказал, что в будущем хотел бы вернуться на «Дакар».

При этом Карякин вновь подтвердил, что не собирается подписывать бумагу, составленную ФИА для всех российских и белорусских спортсменов.

«Мне бы очень хотелось вновь принять участие в «Дакаре». Но что есть, то есть. Я уже неоднократно говорил, что я не буду подписывать те кабальные документы, которые дают организаторы. Уверен, что они будут использовать их против нас. Мы родились в этой стране и нужно с ней оставаться», – рассказал Карякин.

Все краски нового «Дакара»: размытая до трясины пустыня, тонны песка и грязи, острые скалы, битвы со стихией и катарсис победителей