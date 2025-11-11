Андреа Стелла о замене двигателя на болиде Ферстаппена: «Это может сказаться на лимите бюджета – но все зависит от «Ред Булл»

У «Макларена» появились вопросы к «Ред Булл».

Руководитель «Макларена » считает, что ситуация с заменой двигателя на болиде Макса Ферстаппена на Гран-при Сан-Паулу требует определенных разъяснений.

«Честно говоря, подобного рода замены силовой установки – это определенный вызов с точки зрения правил. Мне интересно понять, будет ли стоимость этого двигателя включена в лимит бюджета или нет.

Если мотор заменили из-за причин, связанных с производительностью, то он должен быть включен в лимит. Посмотрим, тот ли это случай. Хотя вряд ли я смогу это увидеть – поскольку все зависит от «Ред Булл ».

Но это одна из причин, почему мы бы не стали так делать – ведь это сказалось бы на потолке расходов», – сказал Стелла .

