Тимо Глок: «В данный момент автоспорт в Германии практически не существует. Это заставляет задуматься»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о падении интереса к гонкам в Германии.

Также Глок отметил, что для – единственного немецкого молодого гонщика в «Ф-1», – наиболее оптимистичным вариантом был бы переход в « ».

«В мои времена в «Формуле-1» выступало семь немецких гонщиков. На Гран-при Германии всегда был аншлаг, все билеты были проданы. Теперь же у нас остался всего один действующий гонщик (Хюлькенберг) и Шумахер в качестве резервиста. В данный момент автоспорт в Германии практически не существует. Это заставляет меня и многих моих коллег о многом задуматься.

Как бы то ни было, я считаю переход Шумахера в «Мерседес» хорошим для его развития. Возможность поработать в такой команде, как «Мерседес», и с такими гонщиками, как Хэмилтон и Расселл – это ценный опыт. Однако ключевым остается вопрос того, что случится в следующем году.

Может ли Шумахер перейти в «Ауди»? Это вариант. В «Ауди» такую возможность определенно обдумают. Немецкий гонщик за рулем болида немецкой команды – это в любом случае интересная с точки зрения маркетинга история. Насколько я знаю, контракт Чжоу Гуаньюя истекает в конце этого сезона», – рассказал Глок.

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