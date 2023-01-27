Себастьян Феттель о возможности попробовать себя в ралли: «Может я и попробую. Но это огромный вызов»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» рассказал, что в будущем не исключает возможности попробовать себя в WRC.

При этом Феттель признал, что переход к раллийным гонкам будет чрезвычайно трудно осуществить.

«Я испытываю огромное уважение и восхищение в отношении раллийных гонщиков. Я считаю, что их мастерство находится на невероятном уровне.

Понятно, что выступления в « » дает лишь крошечный проблеск представления о том, что такое на самом деле участие в ралли. Но у меня создается ощущение, будто в моем распоряжении из инструментов, если так можно сказать, есть только молоток и отвертка. В то время как они (раллийные гонщики) подъезжают к первому повороту с полным набором инструментов, которые ко всему. И что бы ни случилось – у них найдется подходящий инструмент для решения проблемы. Так что да, раллийные гонки – это отличный вид спорта. В нем есть элемент гонок и элемент мастерства.

Я думаю, что раллийные гонщики очень хороши и не получают того внимания, которого заслуживают. Вообще WRC заслуживает большей популярности. В сравнении с «Формулой-1» это совсем другой вид спорта.

Так что я даже не знаю. Мне будет нужно хорошо потрудиться, чтобы осуществить это. Но, возможно, что через какое-то время – если у меня начнется зуд по гонкам, – я и попробую. Но это будет совершенно новый опыт и огромный, огромный вызов», – рассказал Феттель.

Что гонщики «Ф-1» дарят друг другу? Поношенные тапочки, настоящие пчелы и лев, носки и зеркала заднего вида