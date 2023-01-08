Президент ФИА бен Сулайем: «Удивляет негативная реакция на новость об «Андретти» и «Кадиллаке»

Президент ФИА недоволен отношением к потенциальному приходу «Андретти» в «Формулу-1».

Ранее Мохаммед бен Сулайем сообщил, что «приветствует» альянс «Андретти» и бренда General Motors «Кадиллак». В «Ф-1» отнеслись к партнерству прохладнее и напомнили, что американской команде по-прежнему требуется одобрение от чемпионата.

«Удивляет, что есть некоторая негативная реакция на новость о «Кадиллаке» и «Андретти».

В прошедшие годы ФИА принимала заявки от успешных организаций, которые были меньше. Мы должны поощрять потенциальных участников, которые представляют глобальных автопроизводителей вроде General Motors и таких чистокровных гонщиков как «Андретти», а также другие. Интерес от команд на растущих рынках добавляет многообразия и способствует широкой привлекательности «Ф-1», – написал бен Сулайем в соцсетях.

«Ф-1» о команде «Андретти-Кадиллак»: «Любого нового участника должны оценить и одобрить как «Ф-1», так и ФИА»

Большинство команд «Ф-1» резко против прихода «Андретти-Кадиллак» или других участников (Reuters)