«Слухов много, по существу сказать нечего». В «Форд» прокомментировали возможный приход компании в «Ф-1»
Один из директоров «Форда» Марк Рашбрук прокомментировал возможный приход компании в «Формулу-1».
Согласно недавним сообщениям нескольких изданий, «Форд» может прийти в «Формулу-1» в качестве производителя двигателей и начать сотрудничество с «Ред Булл».
Вопрос был задан Рашбруку во время конференции, связанной с NASCAR, где «Форд» выступает в качестве производителя.
«В первую очередь должно быть ясно то, что мы здесь ради обсуждения вопросов, связанных с NASCAR. Мы сосредоточены на выступлениях в этом классе. Правда в том, что в прессе и правда ходит очень много слухов об этом. Но сейчас нет ничего, на что бы нам можно было ответить по существу», – рассказал Рашбрук.
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