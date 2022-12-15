«Хонда» может приобрести «Альфа Таури» перед 2026 годом (Autosport)

«Хонда» уведомила ФИА о намерении стать мотористом «Формулы-1» с 2026 года, и у японской фирмы есть различные варианты возвращения.

Компания покинула чемпионат в конце сезона-2021, хотя продолжает работать с силовыми установками «Ред Булл» и . В 2026 году, как сообщает Autosport, «Хонда» может стать просто производителем, однако в последние дни в паддоке начали обсуждать и другие опции. Одной из них является сотрудничество с «Альфа Таури», которая может стать заводской командой «Хонды», или даже приобретение коллектива из Фаэнцы у «Ред Булл».

Также издание подтверждает информацию о том, что мотористом «Ред Булл» может стать «Форд», о чем в ноябре сообщала немецкая пресса.

Новым мотористом «Ред Булл» в 2026 году может стать «Форд», «Хонда» объединится с другой командой (AMuS)

«Хонда» уведомила ФИА о намерении участвовать в «Ф-1» как моторист с 2026 года