Изак Аджар: «Всегда хотел стать пилотом «Ред Булл» с тех пор, как присоединился к программе»

Аджар признался, что стремится в «Ред Булл».

Гонщик «Рейсинг Буллз» и потенциальный напарник Макса Ферстаппена Изак Аджар ответил, высказывал ли он «Ред Булл» свои пожелания по поводу сезона-2026.

«Да. Разумеется. С тех пор, как я присоединился к программе «Ред Булл», я всегда хотел стать пилотом «Ред Булл», – заявил француз перед Гран-при США .

Изак высказался об адаптации в топ-команде:

«Это совсем другая среда. Сравнивать нельзя, так что не знаю».

Аджар также прокомментировал дедлайн «Ред Булл» – команда должна определиться с составом в районе Гран-при Мехико:

«Я не знал. Честно говоря, это никак не меняет мой подход. Я миллион раз говорил, что за рулем думаю только о том, как выступить лучше. Вот и все».

