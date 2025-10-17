Шарль Леклер о Хорнере и «Феррари»: «Не то, о чем приятно читать. Команда сосредоточена на работе»

Леклер сообщил, как относится к слухам о Хорнере в «Феррари».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер не рад, что в прессе обсуждают потенциальное увольнение Фредерика Вассера – руководителя Скудерия якобы может заменить экс-глава команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер .

«Это не то, о чем приятно читать. Мы полностью сосредоточены на своей работе.

Я не обращаю внимания на подобное – просто стараюсь игнорировать и заниматься своим делом. Считаю, так поступает и команда. Всегда неприятно слышать такие вещи и такие разговоры вокруг коллектива.

Между гонками я не читаю [о слухах], потому что они никак не соответствуют действительности. Правда заключается в том, что мы невероятно упорно трудимся, команда очень сплоченная, мы сосредоточены на возвращении на вершину.

Что касается разговоров – я не могу их прекратить, это не в нашей власти. Безусловно, я сделал шаг вперед [в плане отношения к слухам], но, считаю, и команда в последние годы сильно прибавила и не позволяет посторонним вещам влиять на работу», – произнес гонщик перед Гран-при США .

