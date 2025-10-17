Макс Ферстаппен о шансах на титул: «50 на 50. Либо выиграю, либо нет»

Ферстаппен не думает о шансах на титул.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что не забивает себе голову мыслями о вероятности выиграть чемпионат этого года, предпочитая просто стремиться показать наилучший результат на каждом Гран-при.

В преддверии Гран-при США Ферстаппен занимает третье место в общем зачете, а его отставание от лидирующего Оскара Пиастри составляет 63 очка.

«Шансы на титул? 50 на 50. Либо выиграю, либо нет. Эта машина «Ред Булл » несколько отличается от предыдущих – нет гарантии, что она будет очень хорошо работать на всех трассах. Так что я предпочитаю просто двигаться вперед от гонки к гонке. Мы постараемся показать свой максимум здесь, в Остине, потом отправимся на следующую гонку, а там будет видно.

Но в целом все просто – я не особо задумываюсь о шансах на титул. В этот уик-энд я просто постараюсь выжать из болида максимум – вне зависимости от того, впереди я окажусь или позади. Хотя понятно, что было бы лучше оказаться впереди, лидировать в чемпионате.

Тем не менее, я просто смотрю на каждый Гран-при как на возможность победить. Если же победить не удастся – ну, значит нет. Жизнь продолжается, никакой драмы. Так что никакого давления я не ощущаю», – рассказал Ферстаппен.

