  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фернандо Алонсо: «Радио неправильно понимают в 99,9 процентах случаев, плохо подают и выбирают для эфира»
0

Фернандо Алонсо: «Радио неправильно понимают в 99,9 процентах случаев, плохо подают и выбирают для эфира»

Алонсо подверг критике работу с трансляциями «Ф-1».

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо вновь резко высказался о том, как «Формула-1» освещает гонки и какие радиопереговоры транслирует.

«Иногда это излишне, плохо подается и выбирается тем, кто решает, какие переговоры выводить в эфир. Радио неправильно понимают в 99,9 процентах случаев, потому что это частные переговоры с инженером или командой. Может, это вещи, которые ты уже обсуждал на встрече со стратегами в воскресенье утром. Если транслируешь одно предложение, невозможно из дома понять, какие будут последствия.

Порой радио становится главным героем гонки, и это очень грустно. Это означает, что гонка сама по себе не была интересной. Нам всем, «Ф-1», нужно прибавить в этом плане», – отметил двукратный чемпион мира перед Гран-при США.

Алонсо раскритиковал «Формулу-1» за показ Гран-при Сингапура

20 секунд уделили девушкам пилотов в трансляции Гран-при Сингапура. Сайнс жаловался, что «Ф-1» «перебарщивает» с показом подруг

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
Гран-при США
logoАстон Мартин
logoФернандо Алонсо
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Андреа Стелла о контакте Норриса с Пиастри: «Последствия – часть системы. «Макларен» станет только сплоченнее и сильнее»
1 минуту назад
Андреа Кими Антонелли о новом контракте: «Напряжение спадает, когда ты точно уверен, что у тебя есть место в команде на следующий сезон»
9 минут назад
Изак Аджар: «Всегда хотел стать пилотом «Ред Булл» с тех пор, как присоединился к программе»
20 минут назад
Джордж Расселл: «Моя цель – продолжать работу с «Мерседесом» и побеждать в 2026 году»
28 минут назад
Макс Ферстаппен о шансах на титул: «50 на 50. Либо выиграю, либо нет»
42 минуты назад
Шарль Леклер о Хорнере и «Феррари»: «Не то, о чем приятно читать. Команда сосредоточена на работе»
46 минут назад
Льюис Хэмилтон о Хорнере в «Феррари»: «Подобные слухи на пользу никому не идут»
154 минуты назад
Ландо Норрис о контакте с Пиастри: «Для меня будут последствия»
6сегодня, 07:58
Шарль Леклер отрицает слухи об уходе: «Единственная одержимость – побеждать в красном, хочу вернуть «Феррари» на вершину»
7сегодня, 07:39
Оскар Пиастри: «Норрис взял на себя ответственность за столкновение в Сингапуре – не так мы хотим бороться. Рад, что в «Макларене» нет фаворитизма»
10сегодня, 07:17
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07