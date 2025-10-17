Фернандо Алонсо: «Радио неправильно понимают в 99,9 процентах случаев, плохо подают и выбирают для эфира»

Алонсо подверг критике работу с трансляциями «Ф-1».

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо вновь резко высказался о том, как «Формула-1 » освещает гонки и какие радиопереговоры транслирует.

«Иногда это излишне, плохо подается и выбирается тем, кто решает, какие переговоры выводить в эфир. Радио неправильно понимают в 99,9 процентах случаев, потому что это частные переговоры с инженером или командой. Может, это вещи, которые ты уже обсуждал на встрече со стратегами в воскресенье утром. Если транслируешь одно предложение, невозможно из дома понять, какие будут последствия.

Порой радио становится главным героем гонки, и это очень грустно. Это означает, что гонка сама по себе не была интересной. Нам всем, «Ф-1», нужно прибавить в этом плане», – отметил двукратный чемпион мира перед Гран-при США .

Алонсо раскритиковал «Формулу-1» за показ Гран-при Сингапура

20 секунд уделили девушкам пилотов в трансляции Гран-при Сингапура. Сайнс жаловался, что «Ф-1» «перебарщивает» с показом подруг