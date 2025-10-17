Льюис Хэмилтон о Хорнере в «Феррари»: «Подобные слухи на пользу никому не идут»
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, что не собирается комментировать слухи о возможном переходе в итальянскую команду Кристиана Хорнера.
По мнению Хэмилтона, подобные вещи лишь отвлекают команду от работы и явно не идут «Феррари» на пользу.
«Не знаю, откуда берутся эти слухи, поэтому мне трудно пролить свет на этот вопрос. Но да, команду все это немного отвлекает. При этом в «Феррари» уже ясно дали понять о своих намерениях, недавно продлив контракт с Фредом Вассером. Мы вместе с Фредом и всей командой упорно работаем ради будущего, а подобные вещи [слухи о перестановках в руководстве] на пользу никому не идут.
В любом случае, я об этом ничего не знаю и точно не собираюсь помогать эти слухи распускать. Я знаю, что все в команде упорно трудятся и сосредоточены на работе, а подобные слухи, опять же, лишь отвлекают внимание.
Нам нужно сосредоточиться на главной цели – подготовке машины для следующего сезона. Надо продолжать работу, чтобы заложить прочный фундамент на следующий сезон, чтобы команда могла действовать более эффективно», – рассказал Хэмилтон.
