Льюис Хэмилтон о Хорнере в «Феррари»: «Подобные слухи на пользу никому не идут»

Хэмилтон не обращает внимания на слухи о Хорнере и «Феррари».

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон рассказал, что не собирается комментировать слухи о возможном переходе в итальянскую команду Кристиана Хорнера .

По мнению Хэмилтона, подобные вещи лишь отвлекают команду от работы и явно не идут «Феррари» на пользу.

«Не знаю, откуда берутся эти слухи, поэтому мне трудно пролить свет на этот вопрос. Но да, команду все это немного отвлекает. При этом в «Феррари» уже ясно дали понять о своих намерениях, недавно продлив контракт с Фредом Вассером . Мы вместе с Фредом и всей командой упорно работаем ради будущего, а подобные вещи [слухи о перестановках в руководстве] на пользу никому не идут.

В любом случае, я об этом ничего не знаю и точно не собираюсь помогать эти слухи распускать. Я знаю, что все в команде упорно трудятся и сосредоточены на работе, а подобные слухи, опять же, лишь отвлекают внимание.

Нам нужно сосредоточиться на главной цели – подготовке машины для следующего сезона. Надо продолжать работу, чтобы заложить прочный фундамент на следующий сезон, чтобы команда могла действовать более эффективно», – рассказал Хэмилтон.

