  • Джордж Расселл: «Моя цель – продолжать работу с «Мерседесом» и побеждать в 2026 году»
0

Джордж Расселл: «Моя цель – продолжать работу с «Мерседесом» и побеждать в 2026 году»

Расселл доволен новым контрактом с «Мерседесом».

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что при продлении соглашения с немецкой командой для него важнее всего была возможность бороться за победу в чемпионате.

При этом Расселл ушел от прямого ответа на вопрос, на какой срок рассчитан его контракт и предусматривает ли соглашение опции досрочного расторжения уже по итогам сезона-2026.

«Мне кажется, что это в любом случае зависит от результатов. Лично мне, да и вообще любому гонщику, главным образом придает чувство спокойствия понимание того, что ты демонстрируешь хорошие, сильные выступления. Именно это сохраняет тебе место в таком спорте, как «Формула-1».

Моя цель – продолжать работу с «Мерседесом» и побеждать в 2026 году. Ведь, по правде говоря, если бы на следующий сезон мне были доступны места во всех командах, и я мог бы свободно выбирать, за кого гоняться, я выбрал бы «Мерседес» – поскольку здесь, как мне кажется, у меня наибольшие шансы на победу.

Для меня победы важнее денег, количества дней работы со спонсорами и всего остального. Я хочу побеждать, ради этого я борюсь», – рассказал Расселл.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
