Ландо Норрис о контакте с Пиастри: «Для меня будут последствия»

Норрис рассказал о последствиях после контакта с Пиастри.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис сообщил, как прошли обсуждения инцидента на первом круге Гран-при Сингапура , когда британец с контактом обогнал напарника Оскара Пиастри .

«Мы все изучили, и для меня будут последствия до конца сезона. Не хочу делиться деталями, но также инцидент оказался небольшим, был потенциал его избежать.

После гонки я сказал, что не могу позволить себе контакты или что-то подобное, ведь это большой риск и для моей борьбы за титул, если что-то пойдет не так – и неважно, с кем борьба.

Разумеется, последствия для меня, но в остальном правила сражений и борьбы остаются теми же, которыми были всегда», – заявил Ландо перед Гран-при США .

