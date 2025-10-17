Андреа Кими Антонелли о новом контракте: «Напряжение спадает, когда ты точно уверен, что у тебя есть место в команде на следующий сезон»

Антонелли доволен продлением контракта.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли рассказал о том, что подтверждение нового контракта на следующий сезон в определенной степени принесло ему чувство облегчения.

«Команда всегда ясно давала понять о своих планах и намерениях, так что я не слишком беспокоился. Но да, всегда приятно получить подтверждение. Особенно когда сезон получается неровным, когда тебе приходится переживать трудные времена, когда в голову начинают закрадываться какие-то сомнения. Но команда всегда меня поддерживала и открыто давала понять, что хочет продолжать сотрудничество – особенно в следующем сезоне.

И я рад, что подтверждение поступило официально. Пусть я и знал об этом заранее, все это позволило немного расслабиться. Напряжение спадает, когда ты точно уверен, что у тебя есть место в команде на следующий сезон», – рассказал Антонелли.

