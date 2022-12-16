Стали известны пять команд – участниц первого сезона новой женской серии «Академия Ф-1»

«Формула-1» объявила список команд, которые будут участвовать в новой гоночной серии «Академия «Ф-1».

Первый сезон новой серии пройдет в 2023 году, выступать в ней будут только девушки. «Академия «Ф-1» будет встроена в структуру молодежных серий и должна повысить шансы девушек в будущем пробиться в «Формулу-1».

Участвовать в первом чемпионате будут «Арт», « », «МП Мотоспорт», « » и « ». Все эти команды уже участвуют в молодежных сериях – «Формуле-3» и «Формуле-2». Каждая из пяти команд, участвующих в «Академии «Ф-1», выставит на старт по три болида.

Также ожидается, что состав участников первого сезона и календарь чемпионата будут объявлены в ближайшие месяцы.

«Формула-1» объявила о создании новой гоночной серии для женщин – первый сезон пройдет в 2023 году