Стали известны пять команд – участниц первого сезона новой женской серии «Академия Ф-1»
«Формула-1» объявила список команд, которые будут участвовать в новой гоночной серии «Академия «Ф-1».
Первый сезон новой серии пройдет в 2023 году, выступать в ней будут только девушки. «Академия «Ф-1» будет встроена в структуру молодежных серий ФИА и должна повысить шансы девушек в будущем пробиться в «Формулу-1».
Участвовать в первом чемпионате будут «Арт», «Кампос», «МП Мотоспорт», «Карлин» и «Према». Все эти команды уже участвуют в молодежных сериях – «Формуле-3» и «Формуле-2». Каждая из пяти команд, участвующих в «Академии «Ф-1», выставит на старт по три болида.
Также ожидается, что состав участников первого сезона и календарь чемпионата будут объявлены в ближайшие месяцы.
«Формула-1» объявила о создании новой гоночной серии для женщин – первый сезон пройдет в 2023 году
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