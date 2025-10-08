  • Спортс
  • Джонни Херберт: «У «Мерседеса» просто нет другого выбора, кроме как гарантировать Расселу многолетний контракт»
Джонни Херберт: «У «Мерседеса» просто нет другого выбора, кроме как гарантировать Расселу многолетний контракт»

«Мерседес» обязан сохранить Расселла – считает Херберт.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт уверен, что у команды «Мерседеса» нет другого выбора, кроме как согласиться на условия Джорджа Расселла при согласовании нового контракта.

По мнению Херберта, в противном случае Расселл может уйти из «Мерседеса», и в дальнейшем у него не будет никаких проблем с трудоустройством.

«Если Расселл не получит от «Мерседеса» предложение контракта на желаемых условиях, то может перейти в любую другую команду.

Да, порой людям может показаться, что Расселл ведет себя высокомерно, но на самом деле это не так. Просто Джордж уверен в себе, вот и все, а его результаты на трассе говорят сами за себя.

Когда в распоряжении Расселла есть машина, способна выиграть гонку, он всегда претендует на победу. Так что со стороны «Мерседеса» было бы глупо не гарантировать Джорджу многолетний контракт. На мой взгляд, у «Мерседеса» просто нет другого выбора», – рассказал Херберт.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
