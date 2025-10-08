0

Все команды MotoGP будут считаться независимыми в 2027 году (Autosport)

В MotoGP исчезнет разделение между заводскими и частными коллективами.

Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP и промоутер «Дорна» нацелены на то, чтобы устранить различия между заводскими и независимыми командами в 2027 году, утверждает Autosport.

Издание называет данный вопрос «практически решенным». С 2027-го все коллективы будут считаться независимыми, а чемпионат по структуре приблизится к «Формуле-1». У «Ф-1» и «Дорны» с недавнего времени один владелец – компания «Либерти Медиа».

Предполагается, что все команды будут получать равную финансовую поддержку от «Дорны», однако детали предстоит обсудить.

В данный момент каждая из частных команд получает по пять миллионов евро, что покрывает стоимость аренды байков у производителей. Конструкторам, в свою очередь, достается по три миллиона за предоставление своих мотоциклов в аренду.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
