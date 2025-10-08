  • Спортс
  • Джонни Херберт: «По комментариям Пиастри заметно, что его броня, не выдерживая давления, пошла трещинами»
Джонни Херберт: «По комментариям Пиастри заметно, что его броня, не выдерживая давления, пошла трещинами»

Пиастри начал ломаться под давлением – считает Херберт.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт полагает, что лидер чемпионата Оскар Пиастри начал не выдерживать давления, под которым оказался, и это сказывается на результатах австралийца.

Херберт уверен, что Пиастри после неудачи на Гран-при Сингапура нужно собраться и постараться вернуть себе правильный настрой уже в следующей гонке.

«По комментариям Пиастри заметно, что его броня, не выдерживая давления, пошла трещинами. Сейчас мы не видим того уверенного и спокойного Пиастри, которым он был раньше.

Давление нарастает, а когда это происходит в условиях сражения за чемпионский титул, в итоге преуспеет тот, кто обладает наиболее сильным характером. И сейчас Оскару нужно избавиться от негатива и неудачи в Сингапуре и подойти к следующей гонке с позитивным настроем.

Для Ландо Норриса результат гонки в Сингапуре не назовешь идеальным, но он все же оказался впереди Оскара. И сократил свое отставание до 22 очков. Так что он продолжает усиливать давление на Оскара и сам при этом выступает довольно неплохо», – рассказал Херберт.

Лидер «Ф-1» вырубил шефа по радио и пропустил праздник «Макларена». Что это было?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Independent
