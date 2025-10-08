  • Спортс
  • Бен Сулайем останется единственным кандидатом на пост президента ФИА. Соперники не смогут собрать команду по правилам Федерации
4

Бен Сулайем останется единственным кандидатом на пост президента ФИА. Соперники не смогут собрать команду по правилам Федерации

Выборы президента ФИА 2025 года пройдут безальтернативно.

Действующий президент ФИА Мохаммед бен Сулайем должен остаться единственным кандидатом на выборах, которые пройдут 12 декабря.

Ранее о намерении баллотироваться заявляли бывший стюард Тим Мейер, гонщица Лаура Виллар и модель Виржини Филиппо.

ФИА требует от претендентов сформировать команду из 11 человек: самого кандидата на пост президента, кандидатов на кресла президента Сената, заместителя президента по автомобильному транспорту и туризму, заместителя президента по вопросам спорта, а также семи кандидатов в вице-президенты.

Последние должны представлять различные регионы: два – Европу, по одному – регион Ближнего Востока и Северной Африки, Африку, Северную Америку, Южную Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион. Более того, кандидатов в вице-президенты можно выбрать только из списка людей, допущенных ФИА к работе во Всемирном совете по автоспорту.

Федерация опубликовала данный список из 29 человек. Оказалось, что никто из соперников бен Сулайема не может собрать команду по правилам ФИА.

Список включает в себя лишь одного человека из Южной Америки – Фабиану Экклстоун, жену экс-босса «Формулы-1» Берни Экклстоуна. Фабиана уже занимает данную должность и подтвердила, что пойдет на перевыборы в команде бен Сулайема.

Правила запрещают одному и тому же человеку выдвигаться от двух разных команд. Таким образом, у соперников инкумбента нет людей из Южной Америки для формирования своей заявки.

Более того, в список, утвержденный ФИА, входят два человека из Африки, и оба являются сторонниками действующего президента. Один из них, Родриро Роча, включен в команду бен Сулайема.

Заявки должны быть составлены до 24 октября. Как отмечает The Race, в данный момент ничто не указывает на то, что соперники главы ФИА смогут изменить сложившиеся обстоятельства.

Президент ФИА: «Не у всех сильный характер. Не все – как я, а я не похож ни на кого другого»

Модель Виржини Филиппо объявила о выдвижении на пост президента ФИА

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
Фабиана Экклстоун
logoМохаммед бен Сулайем
logoБерни Экклстоун
logoФИА
Тим Мейер
logoФормула-1
