Джолион Палмер: «В «Макларене» сами создали себе проблему, манипулируя результатами в попытках достичь справедливости»

Палмер высказался о новом конфликте Пиастри и Норриса.

Эксперт официального сайта чемпионата и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер поделился мнением об инциденте с контактом между болидами Ландо Норриса и Оскара Пиастри на старте Гран-при Сингапура.

Палмер считает, что в «Макларене» сами усугубили ситуацию, решившись приказать пилотам разменяться позициями на этапе в Монце. Что привело к нарушению баланса в команде.

«Я могу понять Пиастри – и сейчас он чувствует себя несправедливо обиженным. Хотя в данном конкретном случае в «Макларене» были абсолютно правы, дав своим гонщикам возможность бороться на трассе.

Проблема в том, что им нужно было сделать то же самое и в Монце. А так они сами придумали себе проблемы, которые проявились сразу же, как только пилоты «Макларена » снова сошлись в борьбе друг с другом на трассе.

Вопрос в том, что будет дальше? Потому что в «Макларене» обязаны дать гонщикам бороться. И именно сейчас перчатки сброшены окончательно, и борьба за титул начинается по-настоящему.

Стоило ли «Макларену» разменять позиции Норриса и Пиастри, как это было сделано в Монце? Мой ответ – нет. Но дело в том, что им и в Монце не нужно было этого делать.

И это как раз та проблема, которую в «Макларене» сами себе создали, манипулируя результатами в попытке достичь того, что они считают справедливостью. Трудность в том, что в «Макларене» будто бы создали свою внутреннюю коллегию стюардов, решающих, что правильно, а что нет.

И я могу понять, почему Оскар интересовался этим [спрашивал, вернут ли ему позицию]. Ведь контакт между болидами определенно его задержал. Благодаря контакту маневр Ландо закончился обгоном.

При этом, на мой взгляд, это была обычная борьба колесо в колесо, это гонки. Небольшие касания между болидами на первом круге – это обычное дело. Стюарды изучили ситуацию и признали случившееся гоночным инцидентом», – рассказал Палмер.

