  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джолион Палмер: «В «Макларене» сами создали себе проблему, манипулируя результатами в попытках достичь справедливости»
3

Джолион Палмер: «В «Макларене» сами создали себе проблему, манипулируя результатами в попытках достичь справедливости»

Палмер высказался о новом конфликте Пиастри и Норриса.

Эксперт официального сайта чемпионата и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер поделился мнением об инциденте с контактом между болидами Ландо Норриса и Оскара Пиастри на старте Гран-при Сингапура.

Палмер считает, что в «Макларене» сами усугубили ситуацию, решившись приказать пилотам разменяться позициями на этапе в Монце. Что привело к нарушению баланса в команде.

«Я могу понять Пиастри – и сейчас он чувствует себя несправедливо обиженным. Хотя в данном конкретном случае в «Макларене» были абсолютно правы, дав своим гонщикам возможность бороться на трассе.

Проблема в том, что им нужно было сделать то же самое и в Монце. А так они сами придумали себе проблемы, которые проявились сразу же, как только пилоты «Макларена» снова сошлись в борьбе друг с другом на трассе.

Вопрос в том, что будет дальше? Потому что в «Макларене» обязаны дать гонщикам бороться. И именно сейчас перчатки сброшены окончательно, и борьба за титул начинается по-настоящему.

Стоило ли «Макларену» разменять позиции Норриса и Пиастри, как это было сделано в Монце? Мой ответ – нет. Но дело в том, что им и в Монце не нужно было этого делать.

И это как раз та проблема, которую в «Макларене» сами себе создали, манипулируя результатами в попытке достичь того, что они считают справедливостью. Трудность в том, что в «Макларене» будто бы создали свою внутреннюю коллегию стюардов, решающих, что правильно, а что нет.

И я могу понять, почему Оскар интересовался этим [спрашивал, вернут ли ему позицию]. Ведь контакт между болидами определенно его задержал. Благодаря контакту маневр Ландо закончился обгоном.

При этом, на мой взгляд, это была обычная борьба колесо в колесо, это гонки. Небольшие касания между болидами на первом круге – это обычное дело. Стюарды изучили ситуацию и признали случившееся гоночным инцидентом», – рассказал Палмер.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
Гран-при Сингапура
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
logoМакларен
logoДжолион Палмер
logoОскар Пиастри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Макс Ферстаппен о борьбе с «Мерседесом» в Кубке конструкторов: «Отставание в 35 очков – это много. Но мы постараемся»
1 минуту назад
Джонни Херберт: «По комментариям Пиастри заметно, что его броня, не выдерживая давления, пошла трещинами»
23 минуты назад
Валттери Боттас о «Кадиллаке»: «Главный вызов в карьере. Очки в первом сезоне станут хорошим началом для команды»
25 минут назад
Все команды MotoGP будут считаться независимыми в 2027 году (Autosport)
56 минут назад
Карлос Сайнс: «В трансляцию Гран-при Сингапура не попал ни один из моих обгонов. «Ф-1» перебарщивает с показом знаменитостей и подруг гонщиков»
657 минут назад
Макс Ферстаппен об охлаждающих жилетах: «В кокпите болида «Ф-1» просто недостаточно места, чтобы вместить все оборудование»
1сегодня, 12:53
Бен Сулайем останется единственным кандидатом на пост президента ФИА. Соперники не смогут собрать команду по правилам Федерации
4сегодня, 12:52
Джонни Херберт: «У «Мерседеса» просто нет другого выбора, кроме как гарантировать Расселлу многолетний контракт»
8сегодня, 12:01
Экс-инженер «Феррари» Маццола: «Компромиссы вынуждают Скудерию слишком аккуратно работать с машиной»
сегодня, 11:45
Тото Вольфф: «Хорнер хорошо знает, как побеждать и выигрывать титулы. Его успехи неоспоримы»
2сегодня, 11:28
Ко всем новостям
Последние новости
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
вчера, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13