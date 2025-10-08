  • Спортс
  • Макс Ферстаппен об охлаждающих жилетах: «В кокпите болида «Ф-1» просто недостаточно места, чтобы вместить все оборудование»
1

Макс Ферстаппен об охлаждающих жилетах: «В кокпите болида «Ф-1» просто недостаточно места, чтобы вместить все оборудование»

Ферстаппен против обязательного использования охлаждающих жилетов.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не стал использовать охлаждающий жилет на Гран-при Сингапура. По мнению Макса, выбор должен оставаться за гонщиком, и использование жилета не должно быть обязательным.

«Я не использовал охлаждающий жилет и не планирую делать это в будущем. Потому что считаю, что этот выбор должен оставаться за гонщиком.

Да, со своей стороны в ФИА всегда могут аргументировать это вопросом безопасности, но тогда и мы со своей стороны сможем много чего сказать ФИА по вопросам безопасности – начиная с конфигурации въезда на пит-лейн на некоторых трассах.

Мне кажется, что это более приоритетный вопрос, чем использование охлаждающего жилета. Лично мне он не нравится – все эти шланги подачи жидкости, дополнительные ремни крепления. Да, кто-то может сказать, что сейчас у жилета просто неудачный дизайн. Я не согласен. Просто у пилотов должен быть выбор.

Кому-то нравится этот жилет, кому-то нет. И это нормально. У гонщиков должен быть выбор. И в следующем году использование жилета может стать обязательным – мне это кажется неправильным.

Что касается использования их в других сериях, то в машинах класса GT, да и в других гоночных машинах, в тех же прототипах, в кабине заметно больше места, там можно спокойно разместить все эти кабели и так далее. Кокпит болида «Формулы-1» намного уже, там просто нет свободного места – ну или его недостаточно, чтобы вместить все это оборудование.

Более того, куда девать весь этот сухой лед? В конструкции этих болидов просто не предусмотрено достаточно свободного пространства в кокпите, а через 15-20 кругов все это растает, а вода нагреется, превратившись в чай», – рассказал Ферстаппен.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
