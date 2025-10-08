  • Спортс
  • Карлос Сайнс: «В трансляцию Гран-при Сингапура не попал ни один из моих обгонов. «Ф-1» перебарщивает с показом знаменитостей и подруг гонщиков»
6

Карлос Сайнс: «В трансляцию Гран-при Сингапура не попал ни один из моих обгонов. «Ф-1» перебарщивает с показом знаменитостей и подруг гонщиков»

Сайнс поддержал Алонсо в критике показа гонки в Сингапуре.

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс присоединился к Фернандо Алонсо и раскритиковал работу режиссеров ФОМ за показ Гран-при Сингапура.

По мнению Сайнса, в «Ф-1» стали слишком увлекаться показом подруг гонщиков и разных знаменитостей – при этом обгоны на трассе в трансляцию порой вообще не попадают.

«Это уже становится тенденцией. Должно быть, этот подход у них однажды сработал – людям оказалось интересно посмотреть в кадре на наших подруг, увидеть по телевизору каких-то знаменитостей в боксах, их реакцию.

И я понимаю, что если в гонке происходит какой-то обгон, или наступил напряженный момент гонки, то команде, отвечающей за трансляцию, может показаться интересным показать реакцию людей, ведь это работало раньше…но все-таки подобные вещи стоит делать без ущерба для показа самих гонок, и важные моменты гонки нужно показывать всегда.

На последнем Гран-при в трансляцию не попал ни одних из четырех или пяти моих обгонов, которые я совершил. Не показали они и погоню Фернандо Алонсо за Льюисом Хэмилтоном. Они очень многое пропустили.

Да, показывать реакции и другие вещи – это нормально. Но нельзя терять из виду основное действо. На мой взгляд, сейчас они немного перебарщивают с показом в кадре подруг гонщиков и разных знаменитостей», – рассказал Сайнс.

Алонсо раскритиковал «Формулу-1» за показ Гран-при Сингапура

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: ESPN F1
