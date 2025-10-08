  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Тото Вольфф: «Хорнер хорошо знает, как побеждать и выигрывать титулы. Его успехи неоспоримы»
2

Тото Вольфф: «Хорнер хорошо знает, как побеждать и выигрывать титулы. Его успехи неоспоримы»

Вольфф ждет возвращения Хорнера в «Формулу-1».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер захочет вернуться в чемпионат.

При этом Вольфф и Хорнер всегда были ярыми соперниками и между ними неоднократно возникали споры.

«Я считаю, что нам нужны сильные личности, а «Формуле-1» нужен злодей. Кристиан всегда был очень хорош в этом, и еще он всегда очень комфортно чувствовал себя в этой роли. Он всегда знал, как завоевать сердца перед камерами и использовать это в качестве преимущества. И теперь мы немного скучаем по всему этому, ведь «Формуле-1» нужны споры, трения.

В любом случае, Кристиан сам должен решить, что делать дальше. Я не знаю, что он думает – считает ли он, что в «Формуле-1» у него осталось незаконченное дело и хочет ли он что-то доказать. В любом случае, Хорнер хорошо знает, как побеждать и выигрывать титулы. Его успехи неоспоримы», – рассказал Вольфф.

Тото Вольфф: «Хорнер был чудесным врагом, что без него делать? Немного странно»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
logoФормула-1
logoКристиан Хорнер
logoТото Вольфф
logoРед Булл
logoМерседес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джолион Палмер: «В «Макларене» сами создали себе проблему, манипулируя результатами в попытках достичь справедливости»
1 минуту назад
Джонни Херберт: «У «Мерседеса» просто нет другого выбора, кроме как гарантировать Расселу многолетний контракт»
132 минуты назад
Экс-инженер «Феррари» Маццола: «Компромиссы вынуждают Скудерию слишком аккуратно работать с машиной»
48 минут назад
Владимир Башмаков о проблемах «Феррари»: «Леклер тормозил на 30 метров раньше оптимальной точки в Сингапуре»
3сегодня, 11:06
Карлос Сайнс о быстрейших пилотах: «Леклер и Норрис на одном круге, Ферстаппен – в гонке»
6сегодня, 10:39
«Феррари» построила новую тестовую трассу во Фьорано
сегодня, 10:10
Браун заявил, что «не водил за нос» Палоу – пилот был планом В на 2024-й в «Ф-1». «Макларен» судится с чемпионом «Индикара» за 20 млн долларов
3сегодня, 09:49
Владимир Башмаков: «Норрис был вправе жестко действовать против Пиастри, но «Макларен» подложил свинью прецедентом в Монце»
1сегодня, 09:23
«Мышление чемпиона». Мария Шарапова о посте Хэмилтона
3сегодня, 08:42
Журналист Бенуа: «Пиастри посматривает на «Феррари» с прицелом на 2027-й»
15сегодня, 08:24
Ко всем новостям
Последние новости
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
вчера, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13