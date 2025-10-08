Тото Вольфф: «Хорнер хорошо знает, как побеждать и выигрывать титулы. Его успехи неоспоримы»

Вольфф ждет возвращения Хорнера в «Формулу-1».

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф считает, что бывший руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер захочет вернуться в чемпионат.

При этом Вольфф и Хорнер всегда были ярыми соперниками и между ними неоднократно возникали споры.

«Я считаю, что нам нужны сильные личности, а «Формуле-1» нужен злодей. Кристиан всегда был очень хорош в этом, и еще он всегда очень комфортно чувствовал себя в этой роли. Он всегда знал, как завоевать сердца перед камерами и использовать это в качестве преимущества. И теперь мы немного скучаем по всему этому, ведь «Формуле-1» нужны споры, трения.

В любом случае, Кристиан сам должен решить, что делать дальше. Я не знаю, что он думает – считает ли он, что в «Формуле-1» у него осталось незаконченное дело и хочет ли он что-то доказать. В любом случае, Хорнер хорошо знает, как побеждать и выигрывать титулы. Его успехи неоспоримы», – рассказал Вольфф.

Тото Вольфф: «Хорнер был чудесным врагом, что без него делать? Немного странно»