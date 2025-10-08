  • Спортс
Валттери Боттас о «Кадиллаке»: «Главный вызов в карьере. Очки в первом сезоне станут хорошим началом для команды»

Боттас заявил о главном вызове в карьере в 2026 году.

Резервный пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился ожиданиями от выступлений за «Кадиллак» в следующем сезоне.

«Пожалуй, это главный вызов в моей карьере. Предстоит большая работа, но достижение целей может принести очень большое удовлетворение. Жду с нетерпением.

Есть ощущение, что гонщик в этой команде и на данной позиции действительно может сыграть большую роль, оказать влияние на направление развития – это очень интересно. Будет весело, но придется упорно трудиться», – заявил Валттери.

Финн порассуждал о целях 11-го коллектива «Формулы-1»:

«Сложно делать прогнозы. Опять же, правила меняются – и по силовым установкам, и по шасси. Столько новых аспектов для всех.

Надо оставаться реалистами – у нас новая команда. Многому предстоит научиться. Считаю, главное – финишировать в гонках. Нам необходима надежность, нужно, чтобы машина работала, проезжала множество километров – это станет своего рода отправной точкой.

Но затем надо четко понять, в каком направлении развиваться. Я бы сказал, если мы сможем заработать какие-то очки в первый сезон, это уже станет хорошим началом. И постараемся не стать последними.

Я просто хочу быть частью команды, которая действительно движется вперед. Мы способны показать себе и миру, что настроены серьезно и нацелены на прогресс, на постоянное улучшение.

Поначалу, наверное, будет трудно и тяжело. Но если в последующие годы получится прибавить и выдавать достойные выступления, это станет успехом, я бы сказал».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
