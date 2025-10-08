  • Спортс
  • Экс-инженер «Феррари» Маццола: «Компромиссы вынуждают Скудерию слишком аккуратно работать с машиной»
0

Экс-инженер «Феррари» Маццола: «Компромиссы вынуждают Скудерию слишком аккуратно работать с машиной»

Бывший инженер «Феррари» оценил проблемы команды с болидом.

Бывший инженер «Феррари» Луиджи Маццола поделился мнением о технических сложностях и ограничениях в работе с болидом, которые напрямую влияют на выступления команды в нынешнем сезоне.

«Насколько я понимаю ситуацию, в этом году у «Феррари» есть две основные проблемы. Во-первых, они не могут достаточно сильно занижать дорожный просвет, потому что иначе это приводит к чрезмерному износу нижней планки – и, как следствие, дисквалификации. Поэтому им приходится искать способны повысить уровень прижимной силы за счет, уменьшая размер воздухозаборников в тормозной системе, а это очень чувствительный с точки зрения аэродинамики элемент болида.

В результате необходимость поиска компромисса вынуждает их слишком аккуратно работать с машиной на трассе. Как результат – на Гран-при Сингапура пилотам уже на четвертом круге приходится начать беречь тормоза, раньше отпуская педаль газа и используя инерцию.

Вторая проблема – мне кажется, что в данный момент команда недостаточно эффективно работает на трассе. Тот же Хэмилтон довольно часто это упоминает. Вассер постоянно говорит о потенциале, но когда именно он будет раскрыт?

Оказываясь в условиях ограниченных возможностей, «Феррари» рискует либо дисквалификацией, либо отказом тормозов. Сколько раз в этом сезоне мы слышали о том, что «Феррари» приходилось беречь тормоза и шины, используя технику движения болида накатом? Разве не существует возможности устранить эту проблему, разработав альтернативное решение в аэродинамической трубе? В «Феррари» явно знают, в чем проблема. Но у них явно что-то не так с передачей информации из Маранелло на трассу», – рассказал Маццола.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
Фредерик Вассер
Льюис Хэмилтон
Гран-при Сингапура
Формула-1
Луиджи Маццола
Феррари
