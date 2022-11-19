Хэмилтон избежал штрафа за инцидент с обгоном под красными флагами в практике

Пилот избежал штрафа за превышение скорости и обгон под красными флагами.

Инцидент произошел во время третьей практики перед -Даби – Хэмилтон обогнал болид «Хааса» в тот момент, когда на трассе уже был включен режим красных флагов, и сессия была остановлена.

Тем не менее, изучив все обстоятельства инцидента стюарды пришли к заключению, что при данных обстоятельствах Хэмилтон сделал все что мог, чтобы действовать в пределах правил.

После включения режима красных флагов Хэмилтон полностью отпустил газ и стал тормозить, однако в тот момент изначальная скорость болида была столь высока, что предпринятых мер оказалось недостаточно, и британец все равно обогнал болид по инерции.

Хэмилтон вызван к стюардам за предполагаемое нарушение под красными флагами

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