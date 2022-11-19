Хэмилтон вызван к стюардам за предполагаемое нарушение под красными флагами

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Гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону грозит наказание.

Льюиса вызвали к стюардам за предполагаемое нарушение под красными флагами во время третьей практики перед Гран-при Абу-Даби.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис сообщил по радио, что Хэмилтон обогнал болид «Хааса», когда на трассе включили режим красных флагов. Сессию приостанавливали из-за детали, отломавшейся от «Альфа Таури» Пьера Гасли.

Гран-при Абу-Даби-2022. 3-я практика. Перес – 1-й, Ферстаппен – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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