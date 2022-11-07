Ландо Норрис о спринтах: «Формула-1» мне нравится такой, какой есть»

Пилот поддержал Макса Ферстаппена, отметив, что ему тоже не нравится экспериментальный формат гоночного уик-энда, который предусматривает проведение спринта.

В этом сезоне формат со спринтом в «Формуле-1» будет использовать в общей сложности три раза. В следующем же сезоне этапов со спринтами будет уже шесть.

«Когда я рос и смотрел «Формулу-1», сначала проходила квалификация, а потом гонка. И так в «Формуле-1» было всегда. Так что в каком-то смысле я здесь на стороне Макса. Мне нравится вот это давление, которое нарастает по ходу уик-энда – сначала ты проводишь квалификацию, потом гонку, между ними нет других сессий. Это привычная всем структура.

«Формула-1» мне нравится такой, какой есть. Наверное, просто потому что я вырос на этом, смотря гонки, был частью этого. Так что да, порой мне не нравятся перемены. А порой, с другой стороны, перемены – это хорошо», – рассказал Норрис.

Макс Ферстаппен: «Для меня спринты – не гонки. Я думаю только о том, чтобы не получить повреждения и остаться в топ-3»

«Формула-1» проведет 6 спринтов в 2023 году. ФИА одобрила изменения