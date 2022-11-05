Макс Ферстаппен: «Для меня спринты – не гонки. Я думаю только о том, чтобы не получить повреждения и остаться в топ-3»

негативно относится к спринтам в «Формуле-1».

В следующем сезоне пройдут шесть субботних мини-гонок.

«Мне они не нравятся. Я считаю, что со старым форматом уик-энда все в порядке. Я не против проводить квалификацию сразу же после практики – полагаю, так было бы даже лучше.

Но спринты не дают никаких эмоций. Я думаю только о том, чтобы не получить повреждения и остаться в топ-3 любой ценой. Но для меня это не гонки, потому что по итогам основного заезда ты зарабатываешь гораздо больше очков и можешь рисковать.

Да, это дополнительный старт с места. Но вперед прорываются только те, кто оказались ниже своих обычных позиций в квалификации, поскольку все используют шины, на которых можно проехать всю дистанцию. Мало что происходит.

И церемония на подиуме странная. Ты получаешь медаль, здорово. Но я даже не знаю, что с ней делать, если честно», – высказался пилот .

Гонщик считает иначе:

«Мне нравится формат, так как это что-то новое. Особенно мне нравится пятница. Пятницы и субботы всегда проходили одинаково – уже не знаю сколько лет. Поэтому я не против, если «Формула-1» будет тщательно обдумывать, где проводить спринты.

Порой обгонов нет, и нужно делать выводы. Спринты нужно организовывать только на трассах вроде Бразилии, где хорошие возможности для обгонов. Или в Баку. К примеру, было бы просто смешно проводить спринт в Монако».

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