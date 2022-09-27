«Формула-1» проведет 6 спринтов в 2023 году. ФИА одобрила изменения

Количество спринтов в «Формуле-1» будет увеличено вдвое с 2023 года.

Всемирный совет одобрил проведение шести уик-эндов со спринтами. Решение планировалось принять еще летом, но тогда Федерация заблокировала его.

Спринты были введены в 2021 году. По ходу последних двух сезонов проводились по три особых этапа. Где состоятся спринты в 2023-м, пока не объявлено.

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