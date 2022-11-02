«Формула-1» откажется от плана понизить температуру «грелок» для шин в 2023 году (Motorsport)

собирается отказаться от плана понизить температуру «грелок» до 50 градусов в 2023 году.

В нынешнем сезоне температуру «грелок» снизили до 70 градусов, а в 2024-м планируется избавиться от чехлов. Во время второй практики перед пилоты опробовали прототипы покрышек на 2023 год, при этом максимальная температура термочехлов составляла 50 градусов. Позже опыт повторили в практике перед этапом в Мексике.

Как сообщает Motorsport, от плана снижения температуры в термочехлах было решено отказаться как раз после негативной обратной связи от пилотов, полученных по ходу гоночных уик-эндов в США и Мексике.

При этом в Мехико в «Пирелли» провели эксперимент – и снизили время прогрева покрышек в термочехлах с трех до двух часов. По данным эксперимента выяснилось, что затраты энергии при использовании термочехлов в течение трех часов при температуре 50 градусов оказались выше в сравнении с использованием термочехлов два часа, но при температуре в 70 градусов.

В то же время в «Ф-1» пока не планируют отказываться от плана, который подразумевает полный запрет на использование термочехлов, начиная с 2024 года.

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