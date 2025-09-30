  • Спортс
  • Проблемы «Феррари» в последних гонках связаны с особенностями задней подвески (RacingNews365)
Проблемы «Феррари» в последних гонках связаны с особенностями задней подвески (RacingNews365)

Издание RacingNews365 объяснило трудности «Феррари».

Технический эксперт RacingNews365 Паоло Филизетти изучил проблемы болида SF-25 в преддверии Гран-при Сингапура.

Ссылаясь на надежные источники информации, эксперт пишет, что основная трудность, с которой сталкиваются инженеры «Феррари», – нечувствительность болида к изменениям настроек.

Изначально планировалось, что машина 2025 года будет отличаться более широким «рабочим окном», но в первой половине сезона у Скудерии никак не получалось извлечь максимальный темп.

В связи с этим на этапе в Бельгии была представлена новая версия задней подвески, которая позволила снизить чувствительность болида к изменениям дорожного просвета. По словам Филизетти, обновление сработало: машина стала более стабильной с точки зрения аэродинамики.

Однако в то же время новая подвеска привела к тому, что болид стал менее отзывчивым к изменениям настроек. Машина оказывается быстрой, только если условия на трассе совпадают с тем, что испытывалось в симуляторе. Изменения в сцеплении или температурах между сессиями приводит к тому, что «Феррари» становится трудно адаптироваться. Отсюда проблемы команды по ходу уик-эндов.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Паоло Филизетти
Гран-при Сингапура
