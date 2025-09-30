Шарль Леклер: «Надеюсь, что смогу победить в Сингапуре»

Леклер рассказал, что попытается победить в Сингапуре.

Пилот «Феррари » рассчитывает побороться за победу в Сингапуре .

«Это сложный сезон. Не думаю, что мы находимся в желанном положении.

Лично я доволен своими выступлениями и с нетерпением жду, когда смогу привести «Феррари» на вершину, чтобы снова побеждать. Надеюсь, это начнется уже в Сингапуре на этой неделе.

Я люблю эту трассу. Это один их моих самых любимых треков в сезоне», – сказал Леклер .

