Шарль Леклер: «Надеюсь, что смогу победить в Сингапуре»
Леклер рассказал, что попытается победить в Сингапуре.
Пилот «Феррари» рассчитывает побороться за победу в Сингапуре.
«Это сложный сезон. Не думаю, что мы находимся в желанном положении.
Лично я доволен своими выступлениями и с нетерпением жду, когда смогу привести «Феррари» на вершину, чтобы снова побеждать. Надеюсь, это начнется уже в Сингапуре на этой неделе.
Я люблю эту трассу. Это один их моих самых любимых треков в сезоне», – сказал Леклер.
В «Ф-1» – пик равной битвы трех за вице-чемпионство, Ферстаппен вновь в гонке за титул
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Straits Times
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости