Тото Вольфф: «Цель «Мерседеса» – сохранить второе место в Кубке конструкторов»

Вольфф обозначил цель «Мерседеса» перед финальными гонками сезона-2025.

Руководитель «Мерседеса » высказался о грядущем Гран-при Сингапура .

«Трасса в Сингапуре более узкая и техничная, чем в Азербайджане, который склонен к более высоким скоростям. Но, вероятно, самые большие отличия заключаются в погодных условиях.

Несмотря на то что гонка проводится ночью, жара и влажность в Сингапуре влияют как на болиды, так и на пилотов. Способность справиться с такими условиями – ключевое требование уик-энда.

Хотя мы были рады вернуться на подиум в прошлый раз и смогли подняться на второе место в Кубке конструкторов, мы понимаем, насколько плотная сейчас борьба.

Нужно убедиться, что мы будем показывать максимум каждый уик-энд, если хотим и дальше бороться за высокие результаты и сохранить позицию в чемпионате. Это наша цель в Сингапуре и других шести оставшихся гонках», – сказал Вольфф .

