Тото Вольфф: «Цель «Мерседеса» – сохранить второе место в Кубке конструкторов»
Руководитель «Мерседеса» высказался о грядущем Гран-при Сингапура.
«Трасса в Сингапуре более узкая и техничная, чем в Азербайджане, который склонен к более высоким скоростям. Но, вероятно, самые большие отличия заключаются в погодных условиях.
Несмотря на то что гонка проводится ночью, жара и влажность в Сингапуре влияют как на болиды, так и на пилотов. Способность справиться с такими условиями – ключевое требование уик-энда.
Хотя мы были рады вернуться на подиум в прошлый раз и смогли подняться на второе место в Кубке конструкторов, мы понимаем, насколько плотная сейчас борьба.
Нужно убедиться, что мы будем показывать максимум каждый уик-энд, если хотим и дальше бороться за высокие результаты и сохранить позицию в чемпионате. Это наша цель в Сингапуре и других шести оставшихся гонках», – сказал Вольфф.
Рейтинг силы команд «Ф-1» после европейского сезона: «Ред Булл» вернулся?