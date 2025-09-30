  • Спортс
  • Джордж Расселл: «Сейчас пелотон настолько компактный, что любой может пробиться вперед»
2

Джордж Расселл: «Сейчас пелотон настолько компактный, что любой может пробиться вперед»

Расселл оценил плотность борьбы в «Ф-1».

Пилот «Мерседеса» поделился ожиданиями от Гран-при Сингапура.

«Думаю, наш темп сильно зависит от трассы. Очевидно, в этот уик-энд [в Баку] условия и конфигурация трассы подошли нашей машине – что вряд ли случится в Сингапуре.

Но сейчас пелотон настолько компактный – довольно трудно обгонять. Так что, кажется, что любой может проехать невероятный круг и пробиться вперед.

Честно говоря, в этом сезоне довольно поразительно видеть на подиуме таких пилотов, как Карлос [Сайнс], [Нико] Хюлькенберг и [Изак] Аджар», – сказал Расселл.

Рейтинг силы команд «Ф-1» после европейского сезона: «Ред Булл» вернулся?

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
